Лиш одного разу вдалось приручити "трьох левів": історія протистоянь збірних України та Англії

Уже 26 березня збірні України та Англії проведуть матч на переповненому Уемблі в рамках відбору до Євро-2024. "Синьо-жовтим" тільки одного разу вдалось здолати команду з "Туманного Альбіону".

Загалом команда України та Англії провели 8 матчів у своїй футбольній історії. "Трьом левам" вдалось перемогти українців 5 разів, двічі команди розписали мирову та одного разу тріумфаторами з поля зійшли "синьо-жовті", пише 24 канал.

Варте уваги Це одна з найкращих збірних: дебютант "синьо-жовтих" прокоментував виклик на гру проти Англії

Не такий і страшний лев як його малюють

Не дивлячись на те, що збірна Англії домінує в історії протистоянь над збірною України, майже усі поєдинки між цими командами проходили у бойовій атмосфері, де переможця не можна було вгадати до фінального свистка. Та от не зважаючи на таку непоступливість зі сторони українців, "синьо-жовті" за весь час забили тільки три гола у ворота англійців. Натомість команда з "Туманного Альбіона" наколотила українцям 13 м'ячів.

Товариські зустрічі

Перші дві зустрічі між збірними Англії та України пройшли не в офіційному ключі. Дебютну зустріч команди провели в 2000-му році у Лондоні. Тоді "синьо-жовті" хоч і змогли нав'язати боротьбу англійцям, проте у своїй першій, хоч і товариській зустрічі, поступилися з рахунком 2:0. Вже у 2004-му році українці знову завітали до "Туманного Альбіону", та цього разу в Ньюкасл. Перемога "трьом левам" далася легше, аніж минулого разу, тому англійці знову в "суху" та з більшим рахунком здолали Україну – 3:0.

Кваліфікація на ЧС в Африці

Через декілька років вага поєдинків між збірними України та Англії суттєва виросла, оскільки цього разу команди змагалися в офіційних матчах (у відбірковій групі) за право зіграти на чемпіонату світу-2010 у ПАР. Перший з двобоїв пройшов у Лондоні у 2009-му, де англійцям буквально вдалось вирвати перемогу на останніх хвилинах зустрічі – 2:1. Дебютний гол України у матчах з Англією забив Андрій Шевченко.

Другий поєдинок команди провели у Дніпрі, тоді "синьо-жовті" і здобули свій допоки єдиний тріумф над "трьома левами". Нелегку перемогу для українців приніс Сергій Назаренко – 1:0. Тоді Україні вдалось пройти у плей-офф раунд відбору до ЧС, проте наша збірна тоді поступилася збірній Греції.

Домашнє Євро

Чергову зустріч команди провели вже на великому турнірі, а саме на Євро-2012, яке проходило в Україні та Польщі. Англійці тоді здобули мінімальну скандальну перемогу з рахунком 1:0, проте українці заслуговували на нічию. Оскільки Марко Девіч забив гол у ворота сперника, та от арбітр матчу не побачив взяття воріт, бо ж думав, що "круглий" не перетнув лінію воріт. Поєдинок став революційним для футболу, оскільки повпливав на те, аби в гру ввели систему фіксації голів.

Період перемир'я

Згодом зібрні зустрічалися в рамках відбору до чемпіонату світу-2014, який пройшов у Бразилії. Тоді Англія та Україна провела дві максимально компромісні зустрічі, оскільки на Уемблі команди зіграли внічию 1:1 (саме у тому матчі Євген Коноплянка забив один з найяскравіших голів у історії збірної України), а от у Києві колективи провели свій єдиний безгольовий поєдинок – 0:0. Тоді українці знову потрапили у плей-фф раунд вібору до ЧС, проте прикро поступилися французам.

Побиття на континентальному турінірі

Останній свій матч збірні України та Англії провели в рамках Євро-2020, яке серез пандемію коронавірусу проходило у 2021-му році. "Синьо-жовті" та команда "трьох левів" зустрілася у чвертьфіналі турніру на Стадіо Олімпіко у Римі (те Євро не мало країни-господаря, оскільки проходило по усій Європі). Тоді українці зазнали справжнього побиття від англійців та провели найменш опозиційний матч. Англія на великому турнірі здолала українців з рахунком 4:0.