Маск назвав Каспарова ідіотом, який заступився за Україну після історії зі Starlink

Між титулованим гросмейстером та неймовірним винахідником знову промайнула блискавка. Гаррі Каспаров отримав різку та образливу відповідь від Ілона Маска.

Колишній чемпіон світу заступився за Україну після того, як компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Відомий шахіст дорікнув Маску тим, що той вирішує, як вести свої справи Україні, коли сам сидить у безпеці та комфорті.

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Каспаров: Це моральний ідіотизм

Гаррі Каспаров назва такі рішення Маска моральним ідіотизмом.

Ціна величезна, але Україна сплачує цю ціну. То чому люди, які сидять у комфорті своїх маєтків у Кремнієвій долині, кажуть Україні, як вести свої справи. Це моральний ідіотизм та геополітична сліпота,

– заявив Каспаров.

Маск: А в мене навіть немає дому

Маск не забарився із відповіддю, яку написав у своєму твітері, але зробив це в образливій формі, назвавши гросмейстера "дурником". Він порівняв гру Каспарова з грою робота у грі в шаховому додатку на iPhone.

Хоча це правда, що Каспаров грає в шахи майже так само добре, як мій iPhone, в іншому він ідіот. А в мене навіть дома немає, не кажучи вже про маєток, дурник,

– відповів Маск.

Цікаво, що згодом Маск вирішив дещо виправитись після відмови фінансувати Starlink в Україні, адже на нього налетіли з критикою. За словами Ілона, його компанія не збиралась вимикати Starlink в Україні навіть, якщо Міністерство оборони США відмовиться його фінансувати.