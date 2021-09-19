Історичне "золото" та нестримна Лузан: веслувальники з України розірвали чемпіонат світу у Данії

У данському Копенгагені завершився чемпіонат світу з веслування. Українська збірна здобула п'ять нагороди, три з яких "золоті".

Найкращий результат за історію України

Упродовж чотирьох днів веслувальники змагались за нагороди чемпіонату світу у Данії. 24-річна Людмила Лузан знов стала найбільш успішною в українській команді.

Оце так Українки Лузан та Четверікова виграли історичне "золото" чемпіонату світу з веслування

"Синьо-жовті" завершили змагання з п'ятьма нагородами.

Медалі України на чемпіонаті світу у Данії

"Золото" у каное-двійці на дистанції 500 метрів – Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Цей український дует нещодавно феєрив на Олімпіаді-2020. Дівчата стали срібними призерками у Токіо у цьому ж дуеті.

Українська каное-четвірка у складі Віталія Вергелеса, Андрія Рибачка, Юрія Вандюка та Тараса Міщука стала найкращою у Копенгагені у заїзді на 500 метрів.

У байдарці-четвірці українці Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін підійнялись на найвищу сходинку подіуму.

Людмила Лузан стала другою у каное-двійці на 500 метрах.

Бронзу у каное-четвірці на дистанції 500 метрів вибороли Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник і Анастасія Четверікова.



Людмила Лузан знову найкраща у складі України / Фото Федерації каное України

Україна посіла третє місце у загальному медальному заліку чемпіонату світу – 5 нагород. Наші веслувальники пропустили повз себе лише Угорщину та Білорусь. За спиною України зупинились представники ФКР (Федерація каное Росії).

Також українські веслувальники встановили декілька рекордів та історичних досягнень. Лузан та Четверікова здобули для України історичне "золото" чемпіонату світу у жіночому каное.

Людмила стала справжнім відкриттям для нашої країни. 24-річна веслувальниця завоювала аж три нагороди чемпіонату світу у Данії.

Це найкраще досягнення в історії українського веслування на такому рівні змагань. До цього найвищою була восьма позиція у 2001 році.