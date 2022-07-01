Чемпіон Європи Іспанія знищила Україну у півфіналі Євро-2022 з футзалу, наколотивши 9 голів

Жіноча збірна України з футзалу стартувала у "Фіналі чотирьох". "Синьо-жовті" розгромно поступились чинним чемпіонкам Європи Іспанії.

Іспанія – Україна 9:0

Голи: Майте, 1, Лусі, 8, 28, І. Кордоба, 18, Пеке, 19, Де Пас, 28, Санс, 31, Амелія, 32, Сампер, 38

Олег Шайтанов визначився із стартовою п'ятіркою. Місце у воротах зайняла Вікторія Кислова, серед універсалок – Ксенія Гриценко, Олександра Скибіна, Ірина Дубицька та Юлія Форсюк (капітан), пише 24 канал.

До теми Збірна України бореться за фінал Євро із чинними чемпіонками: де дивитись трансляцію матчу

Вже на стартових хвилинах іспанкам вдалось забити швидкий гол. Після помилки Гриценко простріл з флангу замкнула Майте – 1:0.

Українки відповіли дальніми ударами Форсюк та Воловенко. Українські футзалістки високо зустрічали суперниць на їх частині майданчика, але чинні чемпіонки Європи класно виходити з під цього пресингу. Але інколи й грубо помилялись.

"Синьо-жовті" цікаво розіграли введення м'яча з лінії поля. Адресаткою останньої передачі стала Гриценко. Ксенія обіграла опікунку, але стати переможницею у дуелі проти голкіперки Іспанії не зумів. Дуже небезпечний момент змарнували українки.

На 8-й хвилині іспанки подвоїли свою перевагу Лусі на дальній стійці класно замкнула простріл – 2:0.

Не можна сказати, що підопічні Шайтанова грали погано. Гра дівчат була доволі привабливою, але іспанки брали гору своїм класом.

Дубицька після передачі від Гриценко пробивала у ближній кут. Трішки не вистачило Ірині, щоб записати своє прізвище на табло у Гондомарі.

Через десять хвилин іспанки зробили рахунок 3:0. Кордоба вийшла переможницею із боротьби, відтіснила українку та легко перекинула Кислову.

За хвилину до закінчення першого тайму чемпіонки заробили право на перспективний штрафний. Потужний простріл успішно замкнула Пеке – 4:0.

Саме з таким рахунком закінчилась перша 20-хвилинка.

Матч в одні ворота

Другий тайм розпочався за схожим сценарієм – високий пресинг від українок та голи від іспанок. На одну хвилину чинні чемпіонки Європи забили двічі. Голи в активі Де Пас та Лусі – 6:0. Слід відзначити перший гол на 28-й хвилині. гольову атаку іспанки розіграли у чотири передачі.

М'яч після гарматного пострілу зі штрафного від Воловенко пролетів поруч зі стійкою.

Скибіна втратила м'яч на частині поля іспанок, згодом у боротьбі Олександра таки повернула українкам м'яч, але скинула назад прямо у ноги суперниці. Дрозд намагалась Санс пробити, але іспанська футзалістка легко переграла Кислову – 7:0.

Через на наступній хвилині іспанки у три передачі організували гольову атаку, яку закінчила Амелія – 8:0.

Титова небезпечно пробила по воротах іспанок – голкіперка була на місці.

Кирильчук дала Сампер замкнути простріл на дальній стійці – 9:0. Матч відбувався під повним контролем іспанських футзалісток.

Воловенко взяла ініціативу у свої руки, але її дальній удар був не точним.

9:0, Іспанія доводить своє звання однією з фавориток "Фіналу чотирьох" та проходить у фінал. Україна буде боротись лише за третє місце.

В іншому матчі Португалія – Угорщина, який відбудеться 1 липня, визначиться суперник України у боротьбі за третє місце.