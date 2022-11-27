Вирішальна заміна Фліка: Німеччина вирвала нічию у матчі з Іспанією на ЧС-2022 – відеоогляд
Бундестім був близьким до програшу ще одного поєдинку на чемпіонаті світу. Втім вихід Нікласа Фуллькруга врятував бал для німців.
Іспанія – Німеччина 1:1
Голи: Мората. 62 – Фуллькруг, 83.
У заключному матчі неділі на ЧС-2022 зійшлись дві топ-збірні з Європи – Іспанія та Німеччина, пише 24 канал. У першому турі команди продемонстрували діаметрально протилежні результати.
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Підопічні Луїса Енріке рознесли на атоми Коста-Рику, забивши у ворота Кейлора Наваса аж сім "сухих" голів. В той же час Німеччина не втримала перевагу над Японією і навіть примудрилась програти "самураям".
На гру з іспанцями Флік посадив на лаву Шлоттербека, повернувши в центр Зюле, який провалився на фланзі у першому поєдинку. Сам Бундестім активно почав гру і був ближчим до взяття воріт.
Рюдігер навіть забив до перерви, але арбітр не зарахував м'яч через офсайд. У другому таймі Німеччина заспокоїлась, а Луїс Енріке провів вирішальну заміну, випустивши Морату.
І всього за 8 хвилин Альваро вивів свою команду вперед. Нападник Атлетико відгукнувся на простріл Альби з флангу і випередив Рюдігера, пробивши повз Ноєра, Цей м'яч став другим для Морати на цьому турнірі.
Відео голу Морати:
Цей гол змусив Фліка активно вносити корективи у гру, на полі з'явились Сане та Фуллькруг. Бундестім з кожною хвилиною нарощував тиск на ворота Сімона і врешті решт домігся свого.
На 84 хвилині Мусіала вивів Фуллькруга віч-на-віч з кіпером той Ніклас потужним пострілом прошив іспанського воротаря. Після цього німці продовжили атакувати, але вже не так активно, погоджуючись на нічию.
Відео голу Фуллькруга:
Цей результат залишає Бундестім у грі, але для виходу в плей-офф команді Фліка треба перемагати Коста-Рику в останньому турі. Причому бажано з якомога більшим рахунком, щоб не залежати від результату гри Іспанія – Японія.
Сама "фурія роха" залишається фаворитом у боротьбі за перше місце. Нічия виведе підопічних Енріке в плей-офф і майже напевне дасть їм перемогу в групі.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Іспанія
|1
|1
|0
|8:1
|4
|2
|Японія
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
|Коста-Рика
|1
|0
|1
|1:7
|3
|4
|Німеччина
|0
|1
|1
|2:3
|1