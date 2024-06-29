Плей-оф для дебютантів: де дивитися матч Іспанія – Грузія

У неділю, 30 червня, відбудуться чергові матчі в межах плей-оф Євро-2024. В одному з них зустрінуться національні команди Іспанії та Грузії.

У неділю, 30 червня, відбудеться другий день 1/8 фіналу на Євро-2024. Гра між Іспанією та Грузією відбудеться у німецькому Кельні на "Рейн Енергі Штадіон", пише 24 канал.

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Хто транслюватиме матч Іспанія – Грузія

"Фурія Роха" вийшла до плей-оф з першого місця в Групі "В". Збірна Іспанії виграла усі матчі групового етапу Євро-2024, підтвердивши своє лідерство у квартеті.

Грузія є країною-дебютанткою на цьогорічному чемпіонаті Європи. Збірна сенсаційно здолала Португалію в останньому матчі групового етапу і з третього місця пробилася в 1/8 фіналу.

Гра у плей-оф стане восьмою для команд в історії зустрічей. До цього у всіх матчах Іспанія вигравала у Грузії.

Матч Іспанія – Грузія можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. Однак матч Іспанія – Грузія не транслюватимуть на місцевих каналах.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.

Стартовий свисток у матчі пролунає о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що 30 червня відбудеться також матч Англія – Словаччина о 19:00 за київським часом.