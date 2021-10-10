Франція "закамбечила" Іспанію та виграла Лігу націй

Іспанія та Франція зійшлися у фіналі Ліги націй – третьому за статусом міжнародному турнірі для збірних. Фраенція, як і в півфіналі, показала неймовірний камбек і стала переможцем турніру.

Іспанія – Франція: 1:2

Голи: Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбапе, 80

До слова Італія перемогла Бельгію та здобула "бронзу" Ліги націй: відео

Іспанія у своєму півфіналі обіграли Італію з рахунком 2:1. Цей матч став справжньою несподіванкою, адже Іспанія перервала безпрограшну серію італійців, яка тривала 37 матчів.

Натомість Франція влаштувала справжній трилер проти збірної Бельгії. Програючи після першого тайму 2:0 збірна Франції змогла вирвати перемогу – 2:3.

На офіційному рівні між собою збірні зустрічалися ще у 2013 році. Тоді у кваліфікації до чемпіонату світу збірна Іспанії на виїзді мінімально перемогла – 0:1.

Стартова "пристрілка"

Вже з перших хвилин стало зрозуміло, що кожна зі збірних сподівається на перемогу. Матч розпочався вкрай напружено й ніхто не ризикував далеко бігати в атаку, споглядаючи на власні ворота.

Більш атакувально розпочала гру Франція, однак до небезпечних моментів не доходило. Максимум, яким повинні задовільнитись чемпіони світу – пара кутових ударів.

На 31 хвилині гри була загроза пенальті у ворота Франції. Все через буцімто гру рукою з боку Жуля Кунде. Втім, після перегляду повтору суддя просигналив, що жодних порушень правил не було.

Поки що найсерйознішим моментом у першому таймі стала травма Рафаеля Варана. Захисник французької збірної не зміг продовжити гру, тож на поле вийшов Дайот Упомекано.

До кінця тайму команди продовжили пристрілюватись одне до одного. Тож у роздягальню гравці пішли за "сухого рахунку".

Іспанія – Франція: відеоогляд матчу

Непевна друга половина

Початок другого тайму одразу дав відлунням завершення першого. Команди знову ж уникали небезпечних виходів на половину поля суперника, намагаючись контролювати м'яч і грати переважно в центрі поля.

Під кінець 53 хвилини в Іспанії виник чи не перший за весь матч небезпечний момент. Після прострілу Сарабії до м'яча не встиг Торрес. Ще через хвилину схожу відповідь змайструвала Франція, але теж без удару.

Франція повинна була відкривати рахунок на 64 хвилині. У контратаці в майстерній контратаці французи влучили в перекладину, після чого м'яч відбився ледь не в лінію воріт.

Збірна Іспанії відреагувала миттєво. На цій же 64 хвилині Оярсабаль вибіг один в один після помилки Упомекано, який нещодавно з'явився на заміні, та забив гол – 1:0!

Як гадаєте, скільки хвилин потрібно Франції на камбек? Та жодної. Одразу ж після розпасовки з центру поля Карім Бензема з межі штрафного майданчика "протаранив" дев'ятку воріт Сімона- 1:1.

На 72 хвилині Сімон дуже невдало вибив м'яч, після чого Карім Бензема в один дотик вивів Кіліана Мбапе один в один. Щоправда, останній своїм дотиком лише повернув м'яч у руки Сімону.

На 80 хвилині нізвідки виник момент збірної Франції. Кіліана Мбапе вдало вивели на "побачення" з голкіпером, після чого форвард ПСЖ обманув Сімона та проштовхнув матч у порожні ворота – 1:2! Були підозри на гру поза грою, але система VAR підтвердила гол.

На 89 хвилині Упомекано вирішив подарувати Іспанії другий шанс. Після прострілу вдало пробивав Оярсабаль, але цього разу на 100% впевнено зіграв Уго Льоріс.

Франція одразу ж втекла в контратаку, після пасу Бенземи Кіліан Мбапе знову опинився перед воротами Сімона. Та цього разу форвард вдарив просто в руки голкіперу.

У фінальній атаці на ворота Франції пішов навіть Сімон, але неймовірного сейву Уго Льоріса пробив десь далеко від сторони воріт. Свисток судді засвідчив перемогу Франції – 1:2.