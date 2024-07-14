Битва за трофей Анрі Делоне: відео всіх голів матчу Іспанія – Англія на Євро-2024
14 липня 2024, 22:02Читать новость на русском
У неділю, 14 липня, відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи-2024. В ньому змагатимуться збірні Іспанії та Англії.
Євро-2024 наближається до завершення. На неділю, 14 липня, запланований фінал чемпіонату, в якому трофей розіграють збірні Іспанії та Англії, пише 24 Канал. Вашій увазі – відео всіх голів фіналу Євро.
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