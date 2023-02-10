Третє золото за сезон: Геращенко "штампує" медалі на міжнародних турнірах зі стрибків у висоту
Джерело:НОК України
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко продовжує тріумфальний марш легкоатлетичними турнірами Європи. Чергову медаль приніс виступ спортсменки у Італії.
Лише два дні тому, 7 лютого, Ірина Геращенко стала чемпіонкою турніру в Чехії, а вже 9 лютого на неї чекав новий успіх. Чергову звитягу спортсменка здобула на міжнародних змаганнях UdinJump Development в італійському місті Удіне.
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Конкуренцію українській легкоатлетці склали титуловані спортсменки: срібна призерка Євро-2022 Марія Вукович, бронзова медалістка ЧС-2022 Єлєна Валлортігара, а також чемпіонка світу на тому ж турнірі Елеанор Паттерсон.
Золотий хет-трик Ірини Геращенко
Свій виступ на турнірі Ірина розпочала з висоти 1,80 метра. Дві наступні планки вона теж взяла з перших спроб. На висоті 1,90 українка гарантувала собі медаль, адже в секторі залишилося лише три стрибунки.
Планку висотою 1,93 взяли дві спортсменки – Геращенко і Паттерсон. Причому українка використала дві спроби, а австралійка лише під час третього стрибка. Наступну висоту у 1,96 не змогли взяти обидві спортсменки, тому переможницею турніру стала Геращенко, яка скористалася меншою кількістю спроб.
Трійка призерів зі стрибків у висоту
- 1. Ірина Геращенко (Україна) - 1,93 м
- 2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,93 м
- 3. Ерін Шоу (Австралія) - 1,90 м
Таким чином, перемога в Удіне стала третью для Ірини в сезоні 2023 року і шостим подіумом загалом.
Усі подіуми Ірини Геращенко у 2023 році на турнірах
- 14 січня. Львів, Україна – срібло (1,93 м)
- 25 січня. Коттбус, Німеччина – срібло (1,96 м)
- 28 січня. Нант, Франція – золото (1,93 м)
- 4 лютого. Густопече, Чехія – срібло (1,97 м)
- 7 лютого. Тршинец, Чехія – золото (1,90 м)
- 9 лютого. Удіне, Італія – золото (1,93 м)