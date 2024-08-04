Ірина Геращенко – бронзова призерка зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Скарбничка України поповнилась ще однією нагородою. "Бронзу" зі стрибків у висоту здобула Ірина Геращенко.

Українська легкоатлетка поділила третє місце із австралійкою Елеанор Паттерсон. Ірина Геращенко закінчила змагання на висоті 1,95 метра після трьох невдалих спроб на 1,98, повідомляє 24 Канал.

До теми Ярослава Магучіх здобула "золото" для України на Олімпіаді-2024

Перша медаль Ігор у кар'єрі Геращенко

Поки Геращенко святкувала омріяну медаль, Ярослава Магучіх змагалась за "золото" Ігор-2024. Спортсменка із Дніпра змагалась у секторі із ще однією австралійкою Ніколою Оліслагерс. Суперниця із Австралії зі трьох спроб не змогла взяти 2,02.

Українці теж із двох спроб не підкорилась дана висота. Тому у статусі чемпіонка перенесла її на 2,04, але теж планка не втрималась.

Українські легкоатлетки принесли одразу дві нагороди зі стрибків у висоту!!!