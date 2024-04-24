"Проявляє лідерські якості": тренер Борнмута відзначив стрімкий прогрес Забарного

Ілля Забарний в січні 2023 року перейшов з київського Динамо в Борнмут. За цей час він встиг адаптуватися до Англії та стати одним з лідерів своєї команди.

Він є стабільним гравцем основного складу та має повагу й любов серед фанатів "вишень". Нещодавно вони присвятили українцю пісню, переспівавши хіт легендарної Вітні Г'юстон "I Wanna Dance with Somebody".

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Чудовий сезон для Іллі

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував цю подію. Він також висловився щодо складного початку кар'єри 21-річного захисника своєї команди.

Так, я чув, що вболівальники співали пісню про Забарного. Я не сильно зрозумів, що вони співали, але я знаю, що там щось про Іллю. Я думаю, що це добре, особливо для нього. Він прийшов сюди 18 місяців тому, і, звісно, в нього був період адаптації. Минулий сезон не був легким для нього, в тому числі через травму. Через травму він зіграв не так багато, як хотів би,

– сказав іспанець.

Саме під керівництвом Іраоли, який очолив "вишень" перед сезоном-2023/2024, футболіст збірної України закріпився в основному складі. Тренер відзначив прогрес Забарного та запевнив, що це ще не максимум для нього й українець має можливість вийти на новий рівень.

Я думаю, що цей сезон дуже хороший для нього. Він відчуває впевненість, проявляє лідерські якості, більше розмовляє. Він ідеально володіє англійською й може комунікувати з партнерами. Він має продовжувати, тому що йому досі є куди рости. Враховуючи його вік та рівень, все дуже добре,

– заявив Іраола.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ілля Забарний провів 33 матчі в АПЛ, не пропустив жодної ігрової хвилини в цьому розіграші чемпіонату. На його рахунку 1 забитий м'яч.

. У березні український захисник став найкращим гравцем місяця в Борнмуті.

Наразі команда Забарного посідає тринадцяте місце в турнірній таблиці АПЛ та вже забезпечила збереження прописки в елітному дивізіоні. Наступний поєдинок "вишні" проведуть 24 квітня на виїзді проти Вулверхемптона. Стартовий свисток пролунає о 21:45.