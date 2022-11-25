Іран вирвав перемогу над Уельсом, забивши на 90+8 і 90+11 хвилинах у матчі з вилученням воротаря

Збірні Ірану та Уельсу відкривали другий тур ЧС-2022 25 листопада. В цьому матчі міг визначитися і перший невдаха турніру. Але Іран уник цієї долі.

Уельс – Іран 0:2

Голи: Чемші, 90+8, Резаеян, 90+11

Вилучення: Геннессі, 86 (Уельс)

Якби Іран в цьому матчі програв, то команда б остаточно втратила шанси вийти в плей-офф ЧС-2022. І матч проти США в останньому турі був для них принциповим, але не визначальним. Але команді вдалося перемогти.

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Цей матч показав, що Іран зарано записувати до аутсайдерів, і вони готові боротися до кінця. Боротьби було багато. Як і моментів, щоб відзначитися. Першими це зробили представники європейської збірної, але голкіпер впорався з ударом Мура.

Іран навіть на 16-й хвилині відправив м'яч у ворота валлійців. Але Голізаде в цій атаці опинився в офсайді, тож після перегляду відеоповтору, арбітр не зарахував взяття воріт.

У другому таймі Іран протягом однієї атаки двічі зумів влучити в рамку воріт. Спочатку після удару Азмуна м'яч влучив у праву штангу, а після добивання від Голізаде – в ліву.

Згодом реакцію голкіпера Уельсу перевірив Езатолахі. Він пробивав низом у кут воріт, але Геннессі таки врятував.

Та саме Геннессі можна вважати головним антигероєм матчу. Хоча помилився не лише він. На 86-й хвилині Таремі втікав на ворота суперника, і голкіпер вийшов на перехоплення. Але намагався вибити м'яч у стрибку з високо піднятою ногою. Натомість влетів у Таремі, збивши його. Спочатку арбітр показав йому лише жовту картку. Але після перегляду повтору таки показав червону. Це перше вилучення на ЧС-2022.

В Уельсу була ще можливість провести заміну, і на поле вийшов Ворд. І саме він пропустив двічі в цьому матчі. Хоча іранці, коли опинилися в більшості, могли забивати і більше.

Арбітр в цьому матчі компенсував одразу 9 хвилин. І коли вже йшла остання компенсована, Чемші таки забив. Він наважився на дальній удар, і цього разу постріл був влучним.

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А ще да дві хвилини у ворота Уельсу влетів і другий гол, коли іранцям вдалася атака чотири в два. І Разаеян вже у штрафному майданчику перекинув голкіпера.

Іран перемагає та зберігає шанси вийти в 1/8 фіналу. Тепер чимало залежатиме від матчу проти США.

Уельс же опустився на останнє місце в групі. І тепер їх доля виходу в плей-офф залежить не лише від них.

Відеоогляд матчу Уельс – Іран