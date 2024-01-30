Суддя вилучив гравця, який їв газон під час святкування голу на Кубку Азії: провокаційне фото

Ірак та Йорданія провели гру 1/8 фіналу Кубка Азії. У гольовій перестрілці чвертьфіналісткою стала збірна Йорданії.

У першому таймі команди на обох забили лише один гол. У компенсований до першої частини зустрічі час Наймат вивів Йорданію уперед 0:1. На 68-й хвилині Ірак зрівняв паритет 1:1, пише 24 Канал.

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Суддя трактує однакові моменти по-різному

Ще 8 хвилин знадобилось господарям матчу, аби вперше у поєдинку повести у рахунку 2:1. Однак вже через хвилину автор голу Хуссейн був вилучений із поля.

Головному арбітру зустрічі не сподобалось святкування Аймана, який сів на газон та почав їсти газон. Суддя показав 27-річному нападнику збірної Іраку жовту картку, яка була для нього вже другою у поєдинку. Першу отримав ще наприкінці першого тайму.

Айман Хуссейн провів у футболці збірної Іраку вже 71 матч, у яких наколотив 22 голи.

Ірак залишився у меншості. Таке вилучення зіграло злий жарт із господарями, які двічі пропустили у компенсований до матчу час. За дві хвилини йорданці забили двічі та вирвали перемогу в 1/8 фіналу Кубка Азії.

Збірна Іраку ж вибула з турніру. Йорданія у чвертьфіналі зіграє проти Таджикистану, який в 1/8 фіналу обіграв ОАЕ 2:1.

Цікаво, що п'ятеро футболістів Йорданії відсвяткували свій гол у стилі вилученого Хуссейна, але суддя проігнорував це провокаційне святкування. Якось двояко рефері трактував ідентичні святкування голів.



Йорданія відсвяткувала гол у стилі вилученого гравця Іраку / Кадр із трансляції

Відеоогляд матчу Кубка Азії Ірак – Йорданія можна переглянути за посиланням.

Також у чвертьфінал Кубка Азії вже пройшли Австралія та Катар. Інші учасники визначаться 30-31 січня.