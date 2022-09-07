Круто вписувати своє ім'я в історію, – інтерв'ю з капітаном України з волейболу Плотницьким

Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. У важливому матчі "синьо-жовті" перемогли Нідерланди, обігравши її у трьох сетах.

Україна вперше в історії потрапила до топ-8 збірних чемпіонату світу з волейболу. Востаннє у топ-10 наша команда потрапляла у далекому 1998 році, коли й посіла підсумкове десяте місце.

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Україна вперше виступила на чемпіонаті світу з волейболу за останні 24 роки.

Національна команда 4 вересня впевнено обіграла Нідерланди. Для "синьо-жовтих" це третя поспіль перемога на чемпіонаті світу з волейболу. Після поразки у стартовому матчі від Сербії українці виграли три поспіль поєдинки – у Тунісу, Пуерто-Рико та у плей-оф у Нідерландів.

Напередодні 1/4 фіналу чемпіонату світу в рамках "Інтерв'ю24" Спорт24 поспілкувався з капітаном збірної України з волейболу Олегом Плотницьким. Гравець розповів про неймовірний заряд під час матчу з Нідерландами, розкрив секрет вдалого виступу та оцінив майбутнього суперника.

Олег Плотницький виступає в італійській Серії А, він представляє італійську Перуджу. Українець став лідером за кількістю ейсів після групового етапу ЧС-2022.

"Витримали, напевно, не фізично, а психологічно": про перемогу над Нідерландами

Які емоції ви відчули після переможного розіграшу України у матчі з Нідерландами?

Після останнього забитого м'яча я видихнув, прийшло розслаблення. Зрозумів, що вже гра завершилася і ми її виграли. Витримали, напевно, не фізично, а психологічно. Була певна пустота, розслаблення всього тіла. Було багато думок, багато витрачалося енергії на кожній подальшій дії.

Збірна Нідерландів перебуває вище в рейтингу, однак нашій команді вдалося досить легко обіграти суперника. Звідки у національної команди був такий потужний заряд?

Ми гарненько відпочили після групового етапу. У нас було декілька днів, ми могли потренуватися у звичайному для нас режимі: сходити в тренажерний зал, щоб трохи відновити м'язи, відновитися емоційно і добре налаштуватися. Ми мали достатньо часу, щоб вивчити нашого суперника. Всі ми добре справилися.

За декілька днів у нас багато енергії збереглося. І коли почалася гра, ми здобули перше та друге очко, зрозуміли, що все йде добре, все як має бути. Ти просто далі продовжуєш себе підтримувати в цьому стані, намагаєшся не втратити концентрацію, яка була протягом всієї гри.



Збірна України після перемоги над Нідерландами / Фото з сайту федерації волейболу України

Після гри з Пуерто-Рико головний наставник збірної України Угіс Крастіньш сказав, що "деколи бажання перемагає майстерність". У матчі з Нідерландами саме це і було, чи ні?

На мою думку, тут зіграло і те, і те. У нас було дуже велике бажання, і ми його продемонстрували. У нас вистачає майстерності. Якщо все це разом скласти у такий мікс, то це дає позитивний результат. Бажання є завжди, але і майстерність потрібно мати в таких іграх, бо кожна твоя помилка може відправити тебе додому.

Коли команда б'ється, всі один за одного до останнього м'яча, вона сконцентрована, то це приносить дуже-дуже гарний результат.

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Як вам атмосфера у Словенії?

Я думаю, що десь близько 200 українських вболівальників було на трибунах. Було дуже багато "синьо-жовтих" прапорів. Там був сектор, де вони всі зібралися. Була гарна атмосфера для нас, тому що ми їх чули, вони давали нам емоції, це дуже великий плюс для нас.

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Можливо, чемпіонат світу привернув увагу нових вболівальників? Чи збільшилася кількість шанувальників у вас?

У рази збільшилася, у 2 – 3 рази це точно. Дуже багато повідомлень, публікацій, де тебе відмічають. Після матчу я 2 – 2,5 години відповідав, кого знаю і кого не знаю. Це були люди не тільки з України, це з усього світу. Всім подобається наша гра. І це круто.



Підтримка українських вболівальників / Фото FIVB

Національна команда вперше в історії потрапила до чвертьфіналу чемпіонату світу. Що ви відчуваєте, знаючи, що пишете історію українського волейболу?

По-перше, ми приїхали для цього сюди – такий шанс випадає для когось 1 раз в житті, комусь можливо більше пощастить. Цей шанс випадає один раз на 4 роки, і його потрібно використовувати по-максимуму.

Спочатку була ціль вийти з групи, ми її виконали, вийшли на Нідерланди. Це добре знайома нам команда, ми мали досить великі шанси на перемогу. Ми цим скористалися і переписали історію українського волейболу. Мені здається, що ми не останній раз її переписуємо.

Досить круто вписувати своє ім'я в історію країни. Це дуже позитивні емоції, які додають сил, наснаги, щоб продовжувати це робити.

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Якими були ваші очікування від турніру, коли тільки дізналися, що виступите на чемпіонаті світу?

Хотілося гарно зіграти, щоб команда грала, як одне ціле, щоб ми боролися разом, билися. Ми знали свою групу, була ціль виходити в плей-офф, далі вже потрібно залишати всю енергію, всю силу, всю майстерність.



Україна вперше виступить у чвертьфіналі ЧС з волейболу / Фото FIVB

"Команда дуже майстерна": про майбутню зустріч зі Словенією

Що можете сказати про майбутнього суперника – Словенію?

Дуже багато топових гравців, які грають в одних із найкращих чемпіонатів світу – Польща, Італія, Франція. У всіх багато досвіду, вони всі досить давно грають, як збірна. Останні чемпіонати Європи вони грали у фіналі.

До того словенці грають вдома, у них буде шалена підтримка, 11 тисяч вболівальників. Я сподіваюся, що десь хоча б 500 буде за нас. Команда дуже майстерна, технічна, є гравці, які фізично сильні. Не буде набагато складніше, ніж з Нідерландами, але все можливо.

Для збірної Словенії це буде домашній матч, чи не будуть на вас тиснути заповнені трибуни місцевими шанувальниками?

Це не буде тиском. Вже мали б відчути цю атмосферу, ми зрозуміли, що нам все під силу. Ми граємо як одна команда, і це дає нам дуже добрий результат.

Ми бачили, як місцеві фанати вболівають за свою країну, за своїх гравців. Я не думаю, що будуть якісь негативні емоції від цього. Якщо шанувальник вболіває з повагою, то це також додає тобі енергії, можливо деколи прокидається злість, і це грає на користь. Не думаю, що це буде для нас якимось мінусом. Звісно, це буде більшим тиском, ніж коли ми грали проти Нідерландів або групові матчі. Ми вже не один раз грали при подібних обставинах, коли вболівають не за нас.

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У грі з Нідерландами ви видали 12 блоків та 5 ейсів, у груповому етапі декілька разів поспіль були найрезультативнішим гравцем матчу. Як вам вдається бути в тонусі кожної гри?

Не маємо права не мати зараз сили. Перед кожною граю намагаєшся налаштовуватися в середині себе, енергетично більше, ми цілий рік робимо цю роботу. Ми для того і тренуємося, щоб фізично тіло було готовим до таких стресових ситуацій, коли за декілька днів багато ігор. Тому перш за все, намагаюся зібрати енергію всю до купи.

Є деколи день чи навіть пів, коли можеш якось розважитися, але також є час, коли ти маєш виключитися від всього. І ця позитивна енергія, яка є навколо тебе, ти маєш її збирати. Потрібно, щоб вистачало тебе не так фізично, як емоційно.

"Вони мають платити за мовчання": чому важливе відсторонення росіян

Чи цікавляться інші збірні ситуацією в Україні?

Так. Цей чемпіонат світу мав бути в росії спочатку. Але після повномасштабного вторгнення росії на територію України багато збірних, топових гравців високого рівня вже писали про те, що вони не поїдуть туди. Тому це перше, що ми отримали від волейбольної спільноти.

Потім міжнародна федерація відсторонила росію від змагань та забрала право проводити турнір. Багато гравців з закордону, з якими я грав, цікавляться новинами в Україні та запитують про ситуацію у нашій країні.

У Польщі була більша підтримка серед місцевих. Коли ми виходили в екіпіруванні національної команди, то ми часто чули "Слава Україні", "Героям слава". Вони певно вже вивчили наші гасла. Дуже багато людей підтримує нас, і це, звісно, надає сил і розуміння того, що ми не одні, і перемога буде за нами.



Українці потрапили на ЧС через відсторонення росіян / Фото FIVB

Цьогорічний чемпіонат світу мав відбутися в росії. Однак у березні Міжнародна федерація волейболу повідомила, що турнір переносять до Польщі та Словенії. Також FIVB прийняла рішення відсторонити росіян від турніру. Тож на змагання замість них вирушили українці, які мали найвищий рейтинг серед збірних, які туди спочатку не потрапили.

Наскільки важливим є відсторонення росіян від світового спорту?

Це супер правильно. Я б ще зрозумів, коли б вони засуджували цю війну, були проти неї. Але всі вони мовчать. Наприклад, якби ми проходили на ЧС і він би відбувся в росії, як це було б можливим? Міжнародна федерація правильно зробила. Вона трохи довго тягнула, це такий їхній мінус, але потім вони виправилися. Я гадаю, що це на 100% правильне рішення, вони мають це відчувати. Для них має бути покарання, відсторонення – це ніщо, якщо порівнювати, що переживають українці.

Особливо для спортсменів, які можуть транслювати це все у світ. Ми знаємо, що в росії багато відомих атлетів з великою аудиторією. Для них би було корисно транслювати правдиву інформацію, а не те, що показують їм. Вони не хочуть цього робити, тому мають за це платити.

Хтось, може, скаже, що це не така вже і велика ціна у порівнянні з тим, що відбувається у нашій країні. Але якщо говорити про спорт, то вони теж до чогось готувалися, тренувалися, а зараз у цьому немає сенсу. Вони можуть грати у якийсь свій чемпіонат водоканалу, і на цьому закінчувати.

7 вересня, початок о 22:00.

У наступному матчі Україна зіграє проти Словенії. Поєдинок відбудеться у середу,