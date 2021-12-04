Інтер забив гол у ворота Роми прямим ударом з кутового – м'яч пролетів поміж ніг воротарю: відео
4 грудня 2021 , 19:49Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Інтер перший гол у ворота Роми забив ударом з кутового. Відзначився Хакан Чалханоглу.
Принизливий гол для воротаря
В складі Інтера подавати кутові в матчі проти Роми довірили Хакану Чалханоглу. Перші спроби видалися не надто вдалими. Але на 15-й хвилині його подача стала результативною.
Варте уваги Воротар Ворскли Різник встанови новий рекорд з відбиття пенальті: відео епізоду
Чалханоглу закрутив м'яч з кутового. Той нікого не зачепив, і з відскоком від газону пролетів поміж ніг голкіперу, залетівши у ворота.
Тож півзахисник забив "сухий лист" – так називається гол прямим ударом з кутового.
Відео голу Чалханоглу