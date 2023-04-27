Вишуканий гол вивів Інтер у фінал Кубка Італії: Ювентус буде дивитись матч по телевізору – огляд

У середу, 26 квітня, Інтер приймав Ювентус у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії. "Нерадзуррі" завдяки єдиному голу пробились у фінал турніру.

Інтер – Ювентус 1:0

Гол: Дімарко, 15

Перша півфінальна зустріч Інтера та Ювентуса закінчилась мировою 1:1 та трьома вилученнями у складах обох колективів. Тому червоних карток у матчі було більше, аніж голів. На гол Куардадо, Ювентус відповів пізнім м'ячем від Лукаку, пише 24 Канал.

Читайте також Слідом за Бернлі: Шеффілд Юнайтед став другою командою, яка підвищилась в АПЛ

Цікаво, що обидва автори голів були вилучені з поля, а також голкіпер Інтера Хандановіч. Доля путівки у фінал Кубка Італії вирішувалась у другому матчі протистояння двох італійських грандів.

Так склалось, що лише один гол визначив, хто крокує у поєдинок за трофей. Ним став Інтер.

Гол на 15-й хвилині вирішив долю переможця двоматчевого протистояння. Барелла вишуканим пасом вивів Дімарко на ворота Ювентуса. Той ударом в один дотик легко переграв голкіпера "старої синьйори" Періна. Інтер повів у рахунку 1:0 та у серії з двох поєдинків 2:1.

У гостей було ще цілих 75 хвилин, аби не лише зрівняти рахунок, а й вийти уперед. Але жодна небезпечна атака не закінчилась голом.

Інтер мінімально обіграв Ювентус 1:0 та вийшов у фінал Кубка Італії. Суперником "нерадзуррі" швидше за все стане Фіорентина. "Фіалки" у першому матчі впевнено обіграли Кремонезе з рахунком 0:2.

Остаточно Інтер отримає свого суперника 27 ківтня, коли Фіорентина прийме Кремонезе у матчі-відповіді. Початок півфінальної зустрічі о 22:00.

Інтер – Ювентус: відеоогляд матчу