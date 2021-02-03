Дубль Роналду в матчі з Інтером наблизив Ювентус до фіналу Кубка Італії: відео

Ювентус завдяки двом голам Крішіану Роналду переміг на виїзді міланський Інтер з рахунком 2:1 у першому півфінальному матчі Кубка Італії.

Джерело: 24 канал

Інтер – Ювентус 1:2

Голи: Лаутаро, 9 – Роналду, 26, 35

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Поєдинок краще розпочали господарі. Вже на 9-й хвилині Санчес зачепився за м'яч, віддав на хід Бареллі, той прострілив уздовж воріт, і Лаутаро не схибив – 1:0. Але такий рахунок протримався рівно 17 хвилин. В одній з атак Юве, Янг притримав у себе в карному майданчику Куадрадо, і Роналду з пенальті встановив паритет – 1:1.

А вже на 35-й хвилині гості вийшли вперед. Бастоні з Хандановичем просто подарували м'яч Роналду і португальцю не склало труднощів влучити в порожні ворота.

У другому таймі Інтер заграв трохи активніше. Особливо виділявся Санчес, у якого був реальний шанс зрівняти рахунок, але перешкода у вигляді ноги Демірала відвела загрозу від воріт Юве. Втім, моменти були і у володінь Хандановича. Словенець врятував, коли потягнув удар Бернардескі.

Останні хвилини більше нагадували битву, аніж футбол. Було багато фолів і суддя не соромився показувати гірчичники футболістам.

Матч-відповідь пройде через тиждень, 9 лютого.

Інтер – Ювентус відеоогляд