Приваблива пропозиція: скільки фіналіст ЛЧ готовий заплатити за воротаря збірної України

На голкіпера збірної України та Шахтаря Анатолія Трубіна знайшовся ще один топовий претендент. Італійський Інтер має серйозні плани на українського воротаря.

Привабливим фактором Інтера є те, що "нерадзуррі" перебувають у пошуках нового першого номера воріт команди. Адже Андре Онана найближчим часом може стати футболістом Манчестер Юнайтед. Англійці готові заплатити за Онана цілих 50 мільйонів євро, які поповнять клубний бюджет італійців.

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Амбіції на першого номера Інтера

Якщо піде Онана, то у розташуванні Інтера залишиться два голкіпери – наддосвідчений Самір Ханданович та 40-річний Алекс Кордац.

Тому Інтер може розщедритись на покупку нового голкіпера. Стало відомо, скільки італійський клуб готовий заплатити донецькому Шахтарю за першого номера команди Анатолія Трубіна.

Очікується, що "гірники" можуть заробити за одного з лідерів 15 – 20 мільйонів євро. А це трохи недотягує до ціни Transfermarkt, де Трубіна оцінюють у 22 мільйони. Це може відштовхнути Шахтар.

До того всього Трубін має контракт із донеччанами до кінця червня 2024-го.

Потенційний кандидат на Трубіна посів 3-тє місце в італійській Серії А. У 38 турах "нерадзуррі" набрали 72 бали та гарантували собі Лігу чемпіонів у новому сезоні-2023/2024.

Шахтар теж зіграє у груповому раунді ЛЧ у наступному сезоні. "Гірники" стали чемпіонами України у сезоні-2022/2023. Однак у новий сезон донеччани підуть із новим тренером, а не Ігорем Йовічевічем.

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