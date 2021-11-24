Інтер завдяки дублю Джеко відібрав у Шахтаря єврокубкову весну: відео голів

У середу, 24 листопада, донецький Шахтар на виїзді боровся з Інтером у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Після трьох матчів між командами з рахунком 0:0, традиція змінилася, але не в сторону "гірників".

Інтер – Шахтар 2:0

Голи: Джеко, 61, 67

Дивіться також Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар перед початком п'ятого туру мав у своєму активі один забитий гол в Лізі чемпіонів і стільки ж набраних очок. Шанси зайняти друге місце є, але перспективи такі собі – для виходу у 1/8 потрібно двічі перемогти в двох матчах і сподіватися, що Інтер двічі програє.

Щоправда, форма "гірників" викликала побоювання – на вихідних ледь був обіграний львівський Рух в чемпіонаті України. Інтер в неділю в бойовому матчі переграв лідера чемпіонату Наполі (3:2) і йде на третьому місці в чемпіонаті з відставанням у чотири очки від неаполітанців і земляків з Мілана.

У матчі першого кола Інтер і Шахтар втретє поспіль в особистих зустрічах зіграли в безгольову нічию.

У першому таймі команди показали бойовий футбол, але ближчим до забитого голу був саме Інтер, який і створив перший момент у зустрічі. На 12-й хвилині Вітао в підкаті виніс простріл з воротарської лінії прямо на ногу Бареллі. Ніколо пробив над поперечиною.

Інтер навіть вдалося забити гол, щоправда втрутися VAR і на табло залишилися нулі, причому у нього потрапив Дарміан, який віддавав гольову подачу.

Згодом Джеко не зумів пробити Трубіна метрів із 10. У відповідь Фернандо вибіг на Хандановича – тільки кутовий. На 31-й хвилині той же Фернандо через дугу рубанув по воротах – Ханданович не контролював, але снаряд пройшов над поперечиною.

За декілька хвилин Трубін вилетів на Лаутаро, скоротив сектор обстрілу, присів на газон, але все ж таки відбив м'яч. Мартінес не реалізував вихід віч-на-віч.

Після перерви міланці нарешті реалізували свою перевагу. На 61-й хвилині Перішич навісив ліворуч, Марлон виніс, Дарміан добивав – Марлон відбив, але Джеко з лінії штрафного майданчика все ж таки пробив Трубіна.

Відео першого голу Джеко

Згодом той же Джеко довів рахунок вже до розгромного – Перішич вирізав зліва і Матвієнко дозволив на дальній штанзі Джеко з метра замкнути навіс.

Відео другого голу Джеко

Наприкінці матчу Шахтар був близький, щоб відквитати бодай 1 м'яч, але стійка була проти. Після красивої атаки Додо після пасу Марлоса коротко пробив метрів з 7 у праву стійку – м'яч прокотився по лінії, Мудрик у підкаті не зумів добити..