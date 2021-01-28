Інтер та Рома готують зірковий обмін форвардами

Італійські Інтер та Рома можуть провести обмін нападниками. Мова йде про футболістів Алексіса Санчеса та Едіна Джеко.

Джерело: твіттер Фабріціо Романо

Поки обидва клуби перебувають на стадії переговорів. Журналіст Фабріціо Романо зазначає, що вони дуже важкі.

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Відтак, до Інтера може перейти Едін Джеко, а гравцем Роми стати Алексіс Санчес. Чи це буде лише обмін гравцями, чи одному з клубів доведеться доплачувати – не вказується.

Відзначимо, що у тренера Роми Паулу Фонсеки конфлікт з Джеко. Через це в римському клубі й вирішили продати його. Він навіть займався окремо від головної команди. Нападник не потрапив до заявки на останній матч команди нібито через травму.

Проблема в тому, що в Джеко одна з найбільших зарплат в Ромі – 7 мільйонів євро (стільки ж отримує і Санчес). І мало який клуб в теперішніх умовах готовий стільки платити. Зацікавленість проявляв Вест Хем, але сам Джеко не захотів туди переходити.

Окрім того, Рома планувала продати Джеко в команди не з Італії, щоб не підсилювати своїх конкурентів. Але бажаючих купити гравця так і не знайшлося.

Ще перед тим було повідомлення, що Рома запропонувала Інтеру обміняти Джеко та півзахисника Інтера Крістіана Еріксена.

Відзначимо, що Рома розглядає варіант купівлі українського нападника Романа Яремчука на заміну Джеко.