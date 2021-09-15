Реал вирвав перемогу в Інтера у групі Шахтаря в Лізі чемпіонів: відео

У середу, 15 вересня, відбувся матч групового етапу Ліги чемпіонів, де зіграли міланський Інтер та мадридський Реал. Переможець протистояння визначився на останніх хвилинах.

Інтер – Реал 0:1

Гол: Родріго, 90

До слова Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео

Поєдинок між чемпіоном Італії і віцечемпіоном Іспанії став першим для команд в групі D. Також в цій групі змагаються Шахтар і Шериф.

У минулому році Інтер і Реал грали в одній групі Ліги чемпіонів. Обидва поєдинки закінчилися на користь іспанського клубу (3:2 і 2:0). Мадридці тоді вийшли з першого місця, а Інтер зайняв останню четверту позицію в групі.

Команди показали активний старт матчу, майже не затримувавшись в центрі поля. На 19-й хвилині Мартінес класно пробив головою з меж штрафного, але Куртуа був на висоті.

Наприкінці першого тайму Едін Джеко мав хороший момент у воротарському, небезпечно пробив по центру, але Тібо Куртуа виручає, як Тім Ховард на чемпіонаті світу.

Після перерви той же Едін Джеко не використав момент, що виник після подачі кутового. Він вдарив головою чудово, але пробив по центру, а там стояв воротар.

На 90-й хвилині стався ключовий момент матчу, коли Реал вирвав перемогу. Родріго шикарно обробив сильну передачу від Едуарду Камавінга в штрафному майданчику. Він позбувся опіки і закрутив м'яч у праву частину воріт. 0:1.

Інтер – Реал відеоогляд

У підсумку, Реал вирвав важливі 3 очки у групі D. Після перемоги над Шахтарем Шериф очолює групу з трьома очками, а "гірники" розмістилися на останній позиції.