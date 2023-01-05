Лідер Серії А спіткнувся в Мілані: переможний гол на рахунку друга України – відео

Чемпіонат Італії відновся після паузи викликаної чемпіонатом світу 2022 в Катарі. У центральному поєдинку 16-го туру зустрічались міланський Інтер та Наполі.

Інтер – Наполі 1:0

Гол: Джеко, 56

Підопічні Лучано Спаллетті прибули на культовий "Джузеппе Меацца" в якості беззаперечного лідера чемпіонату Італії. Неаполітанці єдині з 20 команд Серії А, хто ще не погравав у нинішньому сезоні. Втім, Сімоне Індзагі не збирався влаштовувати "атракціон небувалої щедрості" і дарувати очки конкурентам.

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Осічка лідера

"Неррадзурі" віддали ініціативу гостям, проте гостріше атакували саме підопічні Індзагі. На 26-й хвилині зустрічі крайній бек Інтера Маттео Дарміан мав стовідсоткову нагоду відкрити рахунок. Захисник отримав пас від Едіна Джеко, але м'яч після його удару просвистів над поперечиною.

Непогані шанси забити гол мав Ромалу Лукаку. Проте невдаха чемпіонату світу 2022 не зумів реалізувати свої нагоди.

За такого перебігу подій за справу взявся ветеран Інтера Едін Джеко. На 56-й хвилині матчу боснієць відгукнувся на дотепну передачу Федеріко Дімарко і головою відправив м'яч у сітку воріт Алекса Мерета.

Відео голу Едіна Джеко

Едін Джеко є великим прихильником України. Капітан збірної Боснії та Герцеговини виступив проти проведення товариського матчу з РФ. Крім того, українець Андрій Шевченко був кумиром форварда Інтера.

Не дивлячись на колосальну перевагу в контролі м'яча підопічні Спалетті так і не змогли бодай зрівняти рахунок.

На 90-й хвилині форвард Наполі Джакомо Распадорі міг врятувати свою команду від поразки. Проте голкіпер господарів Андре Онана продемонстрував дива майстерності, відбивши складний удар.

Фінальний свисток арбітра зафіксував першу поразку лідера чемпіонату Італії. Не дивлячись на невдачу в Мілані, команда Спалетті продовжує залишатись на вершині турнірної таблиці Серії А. Проте їх відрив від Мілану скоротився до 5 балів.

Завдяки домашній перемозі над Наполі, а також осічці Лаціо "неррадзурі" піднялися на четверте місце в чемпіонаті. В активі Інтера 33 очки.

Відеоогляд матчу Інтер – Наполі