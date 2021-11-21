Інтер завдав Наполі першої поразки в Серії А та повернувся у чемпіонську гонку: відеоогляд гри

Міланський Інтер зумів у 13-у турі Серії А завдати першої в сезоні поразки Наполі. Чемпіони Італії 21-го листопада на власному полі переграли одного з лідерів сезону.

Інтер – Наполі 3:2

Голи: Чалханоглу, 25 (п), Перішич, 44, Мартінес, 61 – Зеліньскі, 17, Мертенс, 79

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Дебютна поразка Наполі

Перед матчем Інтер програвав Наполі та Мілану, який сенсаційно поступився Фіорентині, 7 очок. В очній грі з лідером чемпіонату "чорно-сині" могли скоротити відставання від лідерів та повернутися у чемпіонську гонку.

Поєдинок невдало розпочався для господарів поля. На 17-й хвилині гри Зеліньскі в один дотик потужно пробив після пасу Інсіньє. Ханданович не мав шансів відбити м'яч.

Та Інтеру досить швидко вдалося відігратися. Підопічні Сімоне Індзагі заробили пенальті: Барелла пробив у руку Кулібалі. Удар з позначки впевнено реалізував Чалханоглу.

Господарям поля вдалося піти на перерву з перевагою в один гол. Наприкінці тайму Інтер заробив кутовий удар. Перішич після навісу Чалханоглу головою зрізав м'яч у ворота суперника. Оспіна встиг відреагувати, але відбив м'яч, коли той перетнув лінію воріт.

Після перерви Наполі взяв гру під контроль, проте два гострі моменти створив Інтер. Двічі на вістрі атаки був Лаутаро Мартінес. У першому моменті Оспіна виручив партнерів, однак у друга спроба Лаутаро завершилася голом.

Після пропущеного голу Наполі не склав зброю та зумів повернутися в гру. Свіжий Дріс Мертенс на 79-й хвилині скористався втратою м'яча суперника та красивим ударом з-за меж штрафного змусив Хандановича капітулювати

У компенсовані 8 хвилин Наполі був близький, щоб вирвати нічию. Після навісу у штрафний Маріо Руй переправив м'яч у напрямку воріт, але Ханданович дивом відбив його.

Вдруге відзначитися міг і Дріс Мертенс, але бельгієць з вбивчої нагоди не поцілив у площину воріт. Інтер таки відстояв перевагу в один гол.

Інтер – Наполі відеоогляд

. У 13-у турі Мілан та Наполі зазнали дебютних поразок у Серії А сезону-2021/2022. Завдяки перемозі Інтер тепер відстає від Наполі та Мілана на 4 очки.