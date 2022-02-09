Інтер у матчі з голами-красенями вибив Рому з Кубка Італії: відеоогляд гри

Інтер 8 лютого приймав Рому у чвертьфіналі Кубка Італії. Господарі впевнено обіграли суперника та пробились в 1/2 фіналу турніру.

Інтер – Рома 2:0

Голи: Джеко, 2, Санчес, 68

Господарям вдалось забити швидкий гол. Вже на 2-й хвилині рахунок у матчі був 1:0 на користь "нерадзуррі". Інтер організував швидку атаку, яку після подачі з флангу від Перішича ударом в один дотик завершив Джеко, пише 24 канал.

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Барелла міг подвоїти перевагу господарів. Нікола потужним пострілом із дальньої відстані перевірив на міцність каркас воріт Роми.

Гостро було біля воріт Інтера. Простріл Мхітаряна ніхто не замкнув.

Дзаньоло впритул розстрілював володіння суперника, але дива реакції продемонстрував Хандановіч.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку господарів.

Шедевр від Санчеса

У другому таймі м'яч таки міг побувати у воротах "нерадзуррі". Хандановіч знову в ефектному сейві парирував удар після рикошету. Голкіпер дістав м'яч з-під поперечини.

Барелла знову прицілювався із дальньої відстані, але воротар Роми був на місці.

На 68-й хвилині рахунок у зустрічі став 2:0 на користь Інтера. Санчес наважився на постріл з-за меж штрафного. М'яч залетів прямо у дев'ятку воріт.

Ще два небезпечні моменти мали господарі, але м'яч не летів у володіння суперника.

Інтер переграв Рому з рахунком 2:0 та крокує у півфінал Кубка Італії.

Ще три півфіналісти визначаться 9 – 10 лютого.

Інтер – Рома відеоогляд матчу