Інтер – Лаціо: де дивитися онлайн матч Серії А

Міланський Інтер та римське Лаціо зустрінуться у неділю, 14 лютого, у рамках 22 туру Серії А. Переглянути матч італійських грандів можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок Інтер – Лаціо у прямому ефірі покаже "Футбол 2".

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Початок трансляції матчу Інтер – Лаціо каналі "Футбол 2" розпочнеться о 21:40. Поєдинок розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн Інтер – Лаціо можна на відеосервісі Oll.tv.

Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3".

Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

. Інтер після 21 матчу набрав 47 очок та веде боротьбу з Міланом за перемогу в Серії А. Водночас Лаціо за таку ж кількість поєдинків набрав 40 очок. Відтак римлянам слід перемагати Інтер, щоб остаточно не вибути з боротьби за Скудетто.