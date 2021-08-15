Майстер-клас від чемпіона Італії: Інтер розтрощив Динамо – відео

Динамо провело контрольний спаринг із Інтером. Кияни були розгромлені суперником із Серії А.

Інтер – Динамо 3:0

Голи: Барелла, 13, Джеко. 34, Сенсі, 60

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Динамівці провели товариську гру проти одного з провідних клубів світу. Вже на 13-й хвилині поєдинку рахунок на табло було змінено. Барелла відгукнувся на елегантну передачу п'яткою та розмочив нулі – 1:0.

Ще до перерви "нерадзуррі" подвоїли перевагу. Інтер вийшов у стрімку контратаку, яку завершив Джеко. Едін обіграв голкіпера киян та забив вже у порожні ворота.

Після відпочинку італійський клуб забив третій гол у зустрічі. Сенсі пробив з-під футболістів Динамо, які перекрили огляд удару воротарю – 3:0.

Інтер розгромив Динамо у товариському матчі.

Свою наступну гру динамівці проведуть 18 серпня проти Інгульця. Інтер 21 серпня зіграє проти Дженоа.

Інтер – Динамо відеоогляд матчу