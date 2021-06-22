Інтер безкоштовно забрав у Мілана Хакана Чалханоглу, який може замінити Крістіана Еріксена

Італійський Інтер оголосив про підписання угоди з півзахисником Хаканом Чалханоглу. Він перейшов до команди від принципового суперника – Мілана.

27-літній Хакан Чалханоглу дістався Інтеру безкоштовно – у нього закінчився контракт з Міланом. Угоду з гравцем підписано на три сезони – до літа 2024 року.

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Хакан Чалханоглу виступав за Мілан з літа 2017 року, куди перейшов з німецького Баєра. В минулому сезоні в Мілані півзахисник провів 43 матчі, в яких забив 9 голів, а також віддав 12 результативних передач.

За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, зарплата гравця в Інтері складе 5 мільйонів євро в рік, а також бонуси. Це на один мільйон євро більше, аніж пропонував йому Мілан.

Чалханоглу в Інтері може замінити Крістіана Еріксена. У данського півзахисника під час матчу Євро-2020 зупинилося серце. Медикам вдалося його реанімувати прямо на полі, але коли Еріксен зможе повернутися до гри – поки невідомо.