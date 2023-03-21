Оголосять бій, щоб насолити Джошуа: інсайдер анонсував мегафайт Усик – Ф'юрі

Відомий британський журналіст Гарет Дейвіс впевнений, що незабаром оголосять бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Обидві сторони боксерів раптово затихли напередодні чергового дедлайна.

Об'єднавчий бій за чотири пояси надважкого дивізіону між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком буде оголошений найближчим часом. У цьому впевнений оглядач Гарет Дейвіс.

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Гарні новини щодо бою Усик – Ф'юрі

На думку експерта, є певні ознаки того, що бій за абсолют погоджений.

По-перше, нещодавно промоутер Ф'юрі Френк Воррен написав, що незабаром потішить "великими новинами". По-друге, добре те, що все раптово затихло. Це найчастіше свідчить, що сторони дуже близькі до того, щоб остаточно фіналізувати угоду. По-третє, ми побачили, що Ф'юрі вже готується до бою під керівництвом свого тренера Шугара Хілла. Погодьтеся, все це добрі знаки,

– заявив Дейвіс.

Відомо, що промоутери британців Ф'юрі та Джошуа є конкурентами, тому анонс "Бою століття" можуть оголосити напередодні поєдинку Ей-Джея, який відбудеться 1 квітня.

Мені не говорили, що сторони планують провести пресконференцію вже цього тижня. Не виключаю, що вони навмисно проведуть її наступною. Ну, наприклад, для того, щоб насолити Едді Хірну та Ентоні Джошуа напередодні його бою (1 квітня) проти Джермейна Франкліна. Тому не хвилюйтеся, якщо пресконференція відбудеться не цього тижня. Це нічого не змінює,

– впевнений британський оглядач.

Нагадаємо, що саме 1 квітня завершується останній дедлайн, який надала боксерська асоціація WBA. Якщо боксерам не вдасться домовитися про об'єднавчий бій, тоді Олександр Усик зустрінеться з обов'язковим претендентом на пояс WBA Даніелем Дюбуа.