Можуть спробувати зіграти у міні-футбол: в Інгульця залишилось у складі всього 5 футболістів

Справи колективу з Петрово пішли вкрай погано. "Козакам" потрібно практично повністю поновити свій склад.

В Інгульця на контракті залишилось всього 5 футболістів. Проте клуб не готовий просто так опустити руки.

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Інгулець втратив прописку в Українській Прем'єр-лізі після того, як зайняв 14-у сходинку за підсумками еліти. "Козакам" судилося зійтися із бронзовим призером Першої ліги ЛНЗ за право грати у найвищому дивізіону України. Черкаський колектив виявився сильнішим у результаті двоматчевого протистояння (3:2), а тому Інгулець посяде місце ЛНЗ у Першій лізі та навпаки. Проте у колектива з Петрово з'явилась низка проблем. оскільки після пониження у класі клуб практично втратив усі свої кадри.

На контрактах з клубом залишилося всього лиш 5 футболістів. Усі інші виконавці петровської команди стають вільними агентами наприкінці червня. Проте так легко "козаки" здаватися не будуть, оскільки президент клубу Олександр Поворознюк раніше пообіцяв, що Інгулець продовжить існування у будь-якому випадку та навіть у разі вильоту до Першої ліги. Тренером практично новосчпеченої команди у новому сезоні буде Владислав Лупашко.

Нагадаємо, що до Української Прем'єр-ліги на пряму змогли вийти житомирське Полісся, а також Оболонь, які посіли перше та друге місце другого за силою дивізіону України. Колективи посядуть місця в УПЛ Львову та Металіста. До того ж свій шанс вийти в еліту втратив Металург, оскільки у двоматчевому протистоянні запорізький клуб поступився Вересу (6:2), який відразу після тріумфу звільнив свого головного тренера, що породило гучний скандал.