Не футбольне поле, а болото з піском: Верес мінімально програв Інгульцю

У суботу, 26 листопада, рівненський Верес гостював на полі Інгульця. Матч 15-го туру УПЛ закінчився перемогою господарів.

Інгулець – Верес 1:0

Гол: Сітало, 13

Вилучення: В. Шарай, 85 (Верес)

Уся увага була прикута не так до матчу, як до стану футбольного поля, якщо його взагалі можна назвати поле. Хіба що зораним для городу, але аж ніяк не для гри у футбол, пише 24 канал.

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В одному зі штрафних майданчиків було взагалі усе у піску. Верес, який приїхав до Петрового, було шоковане таким станом поля перед поєдинком.

Краще до такого поля були пристосовані футболісти Інгульця. Вже на 13-й хвилині завдяки Сітало рахунок став 1:0 на користь господарів поля.

Як не старались рівняни бодай зрівняти рахунок, але підопічні пішли з поля без забитих голів. Верес відзначився лише зі знаком мінус. Вилучення Владислава Шарая на 85-й хвилині лише ускладнило завдання рівненському клубу, який повинен був наздоганяти у рахунку.

Інгулець мінімально обіграв Верес на футбольному полі схожому на болото та піщаний пляж.