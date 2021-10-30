Інгулець та Верес поділили очки у битві середняків УПЛ: відео

У суботу, 30 жовтня, Інгулець приймав Верес у матчі 13 туру української Прем'єр-ліги. Переможця матчу у Петрово визначено не було.

Інгулець – Верес 0:0

Дивіться також Шахтар без проблем розгромив Десну в домашньому матчі: відео

Підопічні Юрія Вірта не форсували події та грали з огляду на втому, що не завадила їм створити небезпечний момент уже на сьомій хвилині зустрічі – м'яч після удару Кучерова влучив у штангу.

Якщо до перерви гості мали невелику перевагу, то в другому таймі найкращі фізичні кондиції гравців Інгульця вийшли на перший план. Щоправда, особливої ​​вигоди підопічні Сергія Лавриненка з цього не витягли. Козакам забракло точності, а удар Ковальова парирував Когут.

Виїзна нічия дозволила Вересу піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці. Втім, Металіст 1925 року, у якого така ж кількість очок, має гру в запасі. Інгулець завдяки набраному пункту як мінімум на добу залишив зону перехідних матчів за право залишитися в елітному дивізіоні.

Інгулець – Верес відеоогляд