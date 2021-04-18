Інгулець і Рух розписали мирову у матчі з нереалізованим пенальті львів'ян: відео

Інгулець та Рух 18 квітня зіграли у 22 турі УПЛ. Обидві команди не змогли визначити переможця зустрічі.

Інгулець – Рух 0:0

Нереалізований пенальті: Климчук, 32 (Рух)

Обидві команди активно розпочали поєдинок та грали майже без центра поля. Це протистояння умовно було за 6 очок через те, що обидва клуби перебувають на дні таблиці. Між Рухом та Інгульцем лише 3 пункти різниці на користь команди з Петрового.

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Гострішими були львів'яни, вже на початку матчу Білий скористався "пожежею" у воротарському майданчику Інгульця. Захисник пробив головою, м'яч полетів у ворота, але суддя не побачив цей епізод та не сигналізував про взяття володінь господарів. Доволі спірний епізод. З повтору здавалось, що м'яч таки перетнув лінію воріт.

Львівський клуб сильно притиснув суперників до власних воріт. На 32-й хвилині Рух отримав чудову нагоду вийти вперед у рахунку – пенальті. До позначки підійшов Климчук, але пробив повз ворота.

Інгулець дещо зрівняв гру на футбольному полі. Багато емоцій було від футболістів, але бажання розмочити нулі на табло не переросли у гол. Рух та Інгулець у першій 45-хвилинці зіграли "сухо" 0:0.

Інгулець – Рух відеоогляд першого тайму

Нереалізоване домінування львів'ян

Обидва клуби на класних швидкостях розпочали другий тайм. Одним із найактивніших на полі був Климчук, який хотів виправитись за нереалізований 11-метровий удар. Можна відзначити оборону обох команд, яка діяла майже ідеально.

Бойчук небезпечно пробивав після розіграшу кутового, але м'яч після його удару пролетів у лічених сантиметрах від ближньої стійки.

Кондраков виграв боротьбу у захисника господарів та з вбивчої дистанції пробив значно вище воріт. Атака львівського клубу була значно активнішою у другій частині гри. Майже подвійною перевагою володіли футболіста зі Львова за показником ударів у ворота.

Рух домінував на полі і наприкінці зустрічі. Інгулець грав переважно на вибиття. Мартинюк з 30 метрів наважився на удар, але постріл у півзахисника гостей не вдався. На останніх хвилинах поєдинку на футбольному полі розпочались справжні гойдалки від обох команд в атаках.