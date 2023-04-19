Реалізоване пенальті принесло Інгульцю перемогу над Рухом: відео голу

У середу, 19 квітня, Інгулець та Рух провели перенесений матч 10-го туру УПЛ-2022/2023. Клуб із Петрового мінімально обіграв львів'ян.

Інгулець – Рух 1:0

Гол: Ковальов, 15 (п)

Вилучення: Соломон, 90 (Рух)

Середняк та аутсайдер УПЛ провели перенесену гру першості. Поєдинок не подарував нам багато голів. Лише один м'яч визначив переможця зустрічі, повідомляє 24 Канал.

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На 15-й хвилині Інгулець заробив право на пенальті. Одинадцятиметровий удар взявся виконувати капітан господарів Ковальов, який впевнено розвів м'яч та голкіпера Руха по різних кутах воріт. Інгулець тоді повів у рахунку 1:0.

Відео пенальті Інгульця

На перерву Інгулець пішов із перевагою на табло 1:0.

У другому таймі команди створили моменти, але реалізувати бодай один епізод не вдалось.

На 90-й хвилині Рух ще й залишився у меншості. Соломон отримав другу жовту картку, яка привела до вилучення.

Пенальті принесло перемогу Інгульцю над Рухом.