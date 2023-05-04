Забувши про елемент шоу: Кривбас не зміг здолати Інгулець та віддалився від єврокубків – відео

Криворізький колектив, який поки тільки говорить про свої амбіції, не зміг втілити їх у життя. Інгулець не піддався Кривбасу.

Інгулець – Кривбас 0:0

Інгулець та Кривбас провели зустріч в рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги, переможця в якій командам визначити не вдалося. Криворізькому колективу варто піднатиснути, якщо вони бажають виступати в Європі, пише 24 Канал.

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Без оригінальності

Інертний Інгулець, який за підсумками поточного сезону не претендує на високі місця у чемпоінаті, та й на виліт так само, просто дограє сезон. А от Кривбас все ж плекає надію потрапити у єврокубвкову зону, проте логічно, що з такою грою та результатами криворізькому колективу цього не вдасться зробити.

Команди виглядали доволі рівно, проте це не символізувало, що клуби демонстрували сильний футбол. Певною мірою Кривбас трішки більше атакував та частіше бив по воротам, а от Інгулець ситуативно намагався знайшти спосіб вразити суперника, проте жоден з вибраних варіантів результату командам не приніс.

Обидва колективи трішки більше активувались уже під кінець всього поєдинку. Одинокі небезпечні удари в ствір воріт та по штангам трішки розбудили вболівальників. Найцікавішим моментом зустрічі стало вилучення Івана Голвкніа на 76-ій хвилині матчу, який тільки вийшов на поле у другому таймі.

Півзахисник Інгульця безтолково сфолив, за що отримав друге попередження. Та у більшості Кривбас нічого змінити у матчі не зміг, оскільки "козаки" продовжили щільно захищатись, що вони і робили до того і робили увесь матч. Написав на трибунах стадіону "кузня чемпіонів" свій сенс не виправдала.

Таким чином, Кривбас посідає 6-у сходинку чемпіонату (32 очка у активі), відстаючи від "єврокубкової" Олександрії на 5 очок, до того ж у "містян" все ще матч у запасі. Інгулець, який у останніх сотирьох матчах забив тільки 1 гол, опинився на 10-му місці турнірної таблиці (27 очок у активі).

Відеоогляд матчу Інгулець – Кривбас: