Клуби УПЛ поставили ультиматум команді Поворознюка: чи залишиться Інгулець в чемпіонаті України

Нещодавно Олександр Поворознюк заявив, що прийняв рішення про зняття Інгульця з Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Причиною для цього стала заборона проведення матчів чемпіонату на стадіоні у Петрове.

У понеділок, 9 вересня, відбулось онлайн-засідання клубів елітного дивізіону України. Головною темою обговорення була заява Олександра Поворознюка, президента Інгульця, про зняття команди з українського чемпіонату.

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Рішення клубів УПЛ щодо ситуації з Інгульцем

На засіданні учасників Української Прем'єр-Ліги клубам запропонували висловити свою думку щодо Інгульця. Повідомляють, що 7 із 16 клубів чемпіонату України (без урахування Інгульця) або утримались, або відмовились від прийняття остаточного рішення.

Олександр Поворознюк не брав участь у конференції, його заміняв головний тренер петровської команди – Василь Кобін. На нараді також були керівники відповідних комітетів Української асоціації футболу.

За підсумками онлайн-зустрічі футбольному клубу Інгулець запропонували два варіанти вирішення питання. Перший – зіграти 14 вересня проти Чорноморця на резервному стадіоні "Гірник" у Кривому Розі, або в Одесі.

Також було визначено, що Інгулець має використати два тижні для того, щоб отримати акт про відповідність спортивної споруди технічним нормам. Без цього УАФ не може допустити стадіон до використання.

Також керівники УПЛ поставили ультиматум Інгульцю. Клуб повинен надати остаточну відповідь до 10 вересня, не пізніше, ніж 14:00. У разі відмови команду Олександра Поворознюка буде знято з чемпіонату України.

Нагадаємо, що у наступному турі УПЛ Інгулець має приймати удома одеський Чорноморець. Дата та час проведення гри – 14 вересня, о 13:00.