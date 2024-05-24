"Леви" не утримали лідерство: Інгулець – чемпіон Першої ліги з футболу

У п'ятницю, 24 травня, відбулися матчі останнього туру Першої ліги. В центральному поєдинку сезону зустрічалися Інгулець і Карпати.

Команди в очному протистоянні вирішували долю чемпіонства. У Петровому господарів влаштовувала тільки перемога, пише 24 Канал.

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Драматична розв'язка сезону

Підопічні Лупашка вийшли вперед уже на 9-й хвилині зустрічі. Гості після навісної передачі не розібралися у власному воротарському майданчику й цим скористався Артем Сітало.

Перший голу матчі Інгулець – Карпати: дивіться відео

На 20-й хвилині поєдинку команда Маркевича зрівняла рахунок та повернула собі лідерство у режимі реального часу. Максим Чех забив головою після подачі кутового від Тараса Саківа.

Гол-відповідь від Карпат: дивіться відео

Усе йшло до бойової нічиєї, проте вже у компенсований час Інгулець зміг вирвати перемогу. Станіслав Малиш віддав шалений пас в акробатичному стрибку через себе й Сергій Панасенко забив "золотий" гол сезону ударом з лінії штрафного майданчика.

Дивіться переможний гол Інгульця в матчі з Карпатами

Таким чином за дві хвилини до фінального свистка "жовто-червоні" вирвали чемпіонство Першої ліги, а "леви" залишилися зі "сріблом".

Зазначимо, що бронзовим призером став Лівий берег, який в останньому турі переграв удома Епіцентр (2:1). Обидва ці клуби зіграють у перехідних матчах за вихід в УПЛ.