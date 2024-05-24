"Леви" не утримали лідерство: Інгулець – чемпіон Першої ліги з футболу
У п'ятницю, 24 травня, відбулися матчі останнього туру Першої ліги. В центральному поєдинку сезону зустрічалися Інгулець і Карпати.
Команди в очному протистоянні вирішували долю чемпіонства. У Петровому господарів влаштовувала тільки перемога, пише 24 Канал.
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Драматична розв'язка сезону
Підопічні Лупашка вийшли вперед уже на 9-й хвилині зустрічі. Гості після навісної передачі не розібралися у власному воротарському майданчику й цим скористався Артем Сітало.
Перший голу матчі Інгулець – Карпати: дивіться відео
На 20-й хвилині поєдинку команда Маркевича зрівняла рахунок та повернула собі лідерство у режимі реального часу. Максим Чех забив головою після подачі кутового від Тараса Саківа.
Гол-відповідь від Карпат: дивіться відео
Усе йшло до бойової нічиєї, проте вже у компенсований час Інгулець зміг вирвати перемогу. Станіслав Малиш віддав шалений пас в акробатичному стрибку через себе й Сергій Панасенко забив "золотий" гол сезону ударом з лінії штрафного майданчика.
Дивіться переможний гол Інгульця в матчі з Карпатами
Таким чином за дві хвилини до фінального свистка "жовто-червоні" вирвали чемпіонство Першої ліги, а "леви" залишилися зі "сріблом".
Зазначимо, що бронзовим призером став Лівий берег, який в останньому турі переграв удома Епіцентр (2:1). Обидва ці клуби зіграють у перехідних матчах за вихід в УПЛ.