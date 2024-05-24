Битва за чемпіонство: онлайн-трансляція матчу Інгулець – Карпати

У п'ятницю, 24 травня, відбудуться матчі останнього туру Першої ліги України. У центральному поєдинку чемпіонської групи Інгулець зустрічатиметься з Карпатами.

Матч відбудеться у Петровому. Стартовий свисток пролунає о 13:00, пише 24 Канал.

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Кульмінація сезону

Обидва клуби завчасно гарантували собі підвищення у класі. Підопічні Мирона Маркевича мали суттєву перевагу над Інгульцем, проте в останніх п'яти матчах набрали лише 8 очок.

Цим скористалася команда Владислава Лупашка. Вона на цьому відрізку здобула всі перемоги, зокрема й у Львові над "левами", тим самим зробивши кінцівку сезону максимально драматичною.

Перед останнім матчем чемпіонату лідерів Першої ліги розділяє лише одне очко. Тож для чемпіонства господарям потрібно тільки перемагати, а гостей влаштує навіть нічия.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Інгулець – Карпати

Зазначимо, що 24 травня у Першій лізі відбудуться ще 3 матчі: Вікторія – Кудрівка-Нива, Лівий берег – Епіцентр і Маріуполь – Агробізнес. Усі поєдинки розпочнуться о 13:00.