Динамо несподівано не змогло перемогти Інгулець в УПЛ: відео

У середу, 18 серпня, відбувся матч 4 туру української Прем'єр-ліги, в якому зіграли петровський Інгулець і київське Динамо.

Інгулець – Динамо 1:1

Гол: Коваленко, 76 – Шишка, 71 (авт.)

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У цьому матчі є, як мінімум, дві незвичайні речі. По-перше, він був перенесений через товариський матч київського клубу з міланським Інтером, в якому, до речі, підопічні Луческу програли 0:3.

По-друге, хоча номінальним господарем гри є Інгулець, але гра відбулася в Києві на прохання команди з Петрового. Причому, оскільки НСК "Олімпійський" зайнятий через підготовку до Дня Незалежності, команди зіграли на іншому стадіоні київського клубу.

На 9-й хвилині Шарай увірвався в штрафну Динамо зліва після пасу Запорожця і відразу пробив у ворота – Бущан легко забрав.

Наприкінці першого тайму Динамо змарнувало ідеальний момент. Миколенко пробив, Шуст парирував, але м'яч потрапив у Буяльського і покотився в порожні ворота. Воротар встиг зорієнтуватися.

Динамо намагалося взяти оборону Інгульця не якістю, а кількістю. У першому таймі кияни завдали по воротах номінальних господарів 10 ударів і подали 10 кутових, але пробити Богдана Шуста чинному чемпіону УПЛ не вдалося.

Після перерви Сітало скинув під удар Полегенько, який метрів з 14 влучив у захисника.

На 71-й хвилині "біло-сині" нарешті відкрили рахунок у зустрічі. Караваєв прострілював справа – Опанасенко блокував, але після повторної передачі Олександра м'яч потрапив в Шишку і влетів в ближній кут.

Відео автоголу Шишки

Перевага киян трималася недовго. Через декілька хвилин Коваленко справа в штрафній Динамо отримав м'яч від Асмелаша і вколотив його у ближню дев'ятку.

Відео голу Коваленка

На 86-й хвилині Шуст неймовірним чином витягнув удар Родрігеса в падінні через себе метрів з п'яти. Згодом Полегенько вийшов майже один на один після пасу Гопе і пробив – Бущан врятував "біло-синіх".

У підсумку, Динамо втратило очки та розташувалося на 2 сходинці УПЛ, пропустивши вперед Десну, яка поки йде без поразок. Клуб з Петрово заробив перші очки, але не зміг піднятися з дна турнірної таблиці.

Інгулець – Динамо відеоогляд