Втекли зі зони вильоту: Чорноморець здолав Інгулець та перервав переможну серію "козаків"

Одеський колектив нарешті зміг вилізти з "червоної території". До того ж "моряки" перервали шестиматчеву переможну серію Інгульця.

Інгулець – Чорноморець 1:2

Голи: Головкін, 82 – Хадіда, 2, Алефіренко, 40

Інгулець та Чорноморець провели зустріч в рамках 18-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли одесити. "Моряки" вилізли зі зони вильоту, а "козаки" перервали свою переможну серію, пише 24 канал.

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Довгоочікуваний результат

Уже в дебюті поєдинку Чорноморець продемонстрував усю свою жагу до перемоги. Гол організував легіонерський дует одеситів – Бадібанга та Хадіда. Перший заробив пенальті після передачі у карний майданчик Інгульця – голкіпер "козаків" зніс бельгійського гравця. А ізраїльський півзахисник на 2-ій хвилині матчу впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, розвівши воротаря Інгульця та м’яч по різним кутам воріт, 0:1

Чорноморець зайвий раз свої сили не витрачав. На 40-ій хвилині одесити подвоїли свою перевагу, тільки вдруге за матч пробивши по воротах. Даніель Алефіренко вийшов на вбивчу позицію, проте замість сильного удару, нападник "моряків" елегантно перекинув голкіпера Інгульця та записав гол на свій рахунок у третьому матчі поспіль, 0:2.

У другому таймі одесити не надто впевнено довели свою перевагу до логічного переможного завершення. Команда з Петрово мала нагоди відігратися, проте "козаки" реалізували тільки один момент. Іван Головкін повернув інтригу у матч на 82-ій хвилині матчу. Півзахисник Інгульця хитрим ударом з-за меж карного майданчика низом відправив м'яч у нижній кут воріт Чорноморця, голкіпер одеситів на удар не реагував, 1:2.

На більше "козаків" не вистачило, не дивлячись на усі намагння Івана Головкіна, який впевнено брав ініціативу на себе. Тому таким чином, Інгулець перервав свою виграшну серію та закріпився на 10-му місці чемпіонату України (19 очок у активі). А чорноморець сміло виліз зі зони вильоту, зайнявши 11-ту позицію УПЛ (18 очок у активі).

Відеоогляд матчу Інгулець – Чорноморець: