Імітував поведінку мавпи: у США хокеїста покарали 30-матчевою дискваліфікацією

Хокеїста Сан-Хосе Барракуда Крістофа Грабіка, що виступає в американській хокейній лізі, покарали 30-матчевою дискваліфікацією. Він під час матчу образив свого опонента.

Расистський жест хокеїста

Сан-Хосе Барракуда є фарм-клубом Сан-Хосе Шаркс, що виступає в НХЛ. 12 січня Барракуда провела матч проти Тусон Роудраннерс – фарм-клубу іншої франшизи НХЛ - Арізони Койотіс.

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Грабік під час матчу образив гравця Роудраннерс Боко Імаму. Він імітував поведінку мавпи.

Його дії помітили хокеїсти Роудраннерс, які перебували на лаві запасних.

Після цього інциденту інший хокеїст Роудраннерс Тревіс Беррон вступив у суперечку з Крістофом щодо його поведінки. Імаму ж під час зупинки гри від сутички стримував арбітр.

Після матчу керівництво Американської хокейної ліги почало розслідування стосовно цього інциденту. Хокеїста відсторонили від тренувань та матчів команди. І ось тепер покарали 30-матчевою дискваліфікацією.

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На період дискваліфікації Грабіку нададуть можливість взяти участь у тренінгах з інклюзивності. Він зможе подати прохання щодо дострокового повернення на лід після того, як пропустить 21 матч, однак підсумкове рішення залежатиме від якості проходження ним тренінгу.

Барракуда та Сан-Хосе Шаркс вибачилися перед Імамою за неприємний інцидент під час матчу. Вони запевнили, що вчинок їхнього гравця суперечить цінностям, за які виступають команди.

Матч між Барракудою та Роудраннерс закінчився з рахунком 3:4.