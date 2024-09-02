Відставання менше секунди до "золота": в України знову подвійний подіум у плаванні

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпіаді-2024 відбулося 6 фіналів з плавання. В одному з них взяли участь одразу три українських спортсмени.

Максим Веракса, Олексій Вірченко та Ілля Яременко змагалися у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем, у класі S13. Україна мала шанс здобути одразу три медалі Паралімпіади-2024, пише 24 канал.

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Яременко та Вірченко вибороли медалі

У кваліфікації Максим Веракса показав перший результат, а Ілля Яременко – другий.

Ілля Яременко розпочав заплив на шостій доріжці, Олексії Вірченко на третій, а Максим Веракса – на п'ятій.

По дистанції всі учасники йшли майже однаково, однак на фініші два українці опинилися в топ-3. Ілля Яременко здобув срібну медаль, а Олексій Вірченко став бронзовим призером.

Максим Веракса став четвертим. Українцям не вистачило 12 сотих секунди до золотої нагороди.

Довідка. Максим Веракса є восьмиразовим паралімпійським чемпіоном. У його активі також одне "срібло" та шість бронзових медалей Паралімпіад. Олексій Вірченко є срібним призером Токіо-2020, а Ілля Яременко має "бронзу" Паралімпіади-2016 та срібну медаль Токіо-2020.

Відзначимо, що ці медалі стали 32-ми для України на Паралімпіаді-2024.