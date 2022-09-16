Ігрову майку баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні за рекордну суму

Майка баскетболіста Майкла Джордана, яку він одягнув на перший матч фінальної серії НБА проти Юти Джаз в 1998 році, продали на аукціоні. Її купили за 10,1 мільйона доларів

Ігрову майку Джордана продали на аукціоні Sotheby's. Невідомий покупець заплатив за неї 10,1 мільйона доларів (8,8 мільйона фунтів стерлінгів). Це рекордна ціна за подібного роду артефакт.

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А сам лот викликав чимале зацікавлення від любителів спорту та колекціонерів.

Саме в цій майці Джордан вийшов на перший матч фінальної серії за Чикаго Буллз проти Юта Джаз. Але гра закінчилася поразкою "биків". Правда наступні три матчі Чикаго виграв. Після цього Юта скоротила відставання в серії, вигравши наступний матч. Та в шостому матчі саме кидок Джордана за 5,2 секунди до кінця матчу приніс перемогу Чикаго в матчі. А з ним і в серії до чотирьох перемог, відтак і титул переможця НБА. Для Джордана це була шоста перемога в НБА в кар'єрі.

Після цього він вдруге закінчив професійну кар'єру в баскетболі. Цей період відомий як Last Dance, а Netflix зняв про це документальний фільм.

Дорогі артефакти

Продаж майки Джордана за 10,1 мільйона доларів перевершив попередній рекорд. У травні 2022 року за футболку Дієго Марадони заплатили 9,28 мільйона доларів (7,14 мільйона фунтів стерлінгів).

Це була футболка, в якій Марадона зіграв у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року, коли він забив два свої найвідоміші голи. Це було в матчі проти збірної Англії. Перший гол назвали "рукою Бога" (він підіграв собі рукою, коли забивав), а другий – "голом сторіччя". Цією футболкою володів колишній гравець збірної Англії Стів Ходж, з яким Марадона й обмінявся футболками після матчу.