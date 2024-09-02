Цвєтов виграв "золото" Паралімпіади-2024, принизивши трьох "нейтральних" росіян

У фіналі Паралімпійських ігор-2024 із бігу на 100 метрів Україна теж мала подвійне представництво. Українці Ігор Цвєтов та Іван Тетюхін змагались за нагороди.

Також подвійне представництво у фіналі мали Аргентина та Бразилія. Як не прикро це визнавати, але найбільше у цьому фінальному забігу було ворожих суперників із "нейтральної" збірної – аж троє, пише 24 Канал.

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Не обійшлось без медалі для України

30-річний Ігор Цвєтов із Миколаєва приїхав у Францію у статусі дворазового паралімпійського чемпіона (2016) та дворазового срібного призера (2020).

А Іван Тетюхін дебютував на цих Паралімпійських іграх.

Ігор Цвєтов – чемпіон Паралімпіади-2024 – 11,43 секунди. Іван Тетюхін фінішував 6-м. Обидва українці продемонстрували свої найкращі у кар'єрі результати.



Результати забігу / Скриншот із сайту Ігор