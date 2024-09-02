"Вони знають їхнє місце": український паралімпієць Цвєтов відмовився фотографуватися з росіянами

30-річний Ігор Цвєтов виграв третю золоту медаль Паралімпіади у своїй кар'єрі. Позаду нього фінішували двоє "нейтральних" спортсмени з Росії.

Україна продовжує збирати медалі на Паралімпійських іграх-2024. У перші п'ять днів нашій команді підкорилось майже 30 нагород, а понеділок, 2 вересня, став для "синьо-жовтим" урожайним днем, пише 24 Канал.

До теми Цвєтов виграв "золото" Паралімпіади-2024, принизивши трьох "нейтральних" росіян

Ігнор "нейтральних"

Одна із золотих нагород підкорилась параатлету Ігору Цвєтову. Хлопець став паралімпійським чемпіоном в бігу на 100 метрів у класі Т35, подолавши дистанцію за 11,43 секунди.

Позаду нього фінішували двоє "нейтральних" спортсменів з Росії Артем Калашян та Дмітрій Сафронов. Після змагання трійка лідерів опинилась на подіумі, де росіянам довелось слухати гімн України.

Їх обличчя виражали відверте незадоволення. Крім того, після церемонії нагородження Цвєтов відмовився від спільного фото з Калашяном та Сафроновим. Ігор доволі зрозуміло висловився з цього приводу.

Цей забіг був принциповим, адже позиція України незмінна – тільки перемога, тільки вперед. Дякую всім вболівальникам і бажаю всім успіху. А військовим нашим – терпіння та перемоги. Росіяни знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні знаходитися. Ми сильні, непереможні та будемо працювати тільки заради перемоги,

– заявив Цвєтов.

Читайте також Паралімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Відзначимо, що до Ігор в Парижі українець вже двічі брав "золото" на Паралімпіаді. Сталося це у 2016 році в Ріо-де-Жанейро, де Ігор тріумфував у забігах на 100 та 200 метрів. А ось на змаганнях у Токіо-2020 Цвєтов виграв срібну медаль на тих же дистанціях.