Слава богу, все вдалося, – Рейзлін про свою бронзову медаль на Олімпіаді-2020

Шпажист Ігор Рейзлін здобув для збірної України другу нагороду на Олімпіаді. Це стала бронзова нагорода.

Після бою за третє місце, в якому Ігор Рейзлін переміг італійця Андреа Сантареллі, українець поділився своїми враженнями.

На будь-яких змаганнях хочеться медаль завоювати. Навіть не очікував, що потраплю у четвірку, завоюю бронзу. Коли потрапив в четвірку, дуже розчарувався після півфіналу. Після півфіналу довелося себе налаштовувати на бій за третє місце. Слава богу, все вдалося,

– розповів Ігор Рейзлін.

Як це було Ігор Рейзлін – бронзовий призер Олімпіади у шпазі

Варто відзначити, що Рейзлін доволі впевнено дійшов до півфіналу, де неочікувано поступився французу Роману Каннону, який у підсумку і став олімпійським чемпіоном.

Свою перемогу Рейзлін присвятив своїй родині. Варто додати, що тренує його батько Дмитро Рейзлін.

"Присвячую перемогу всій своїй сім’ї. Татові, мамі. Мама за мене більше за всіх переживає у цьому світі. Дружині, дітям, бабці. Всій своїй сім’ї", – розповів призер Олімпіади.

Додамо, що Ігорю Рейзліну – 37 років. Однак для нього це лише перша Олімпіада