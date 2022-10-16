Таке враження, що Гіркіна будуть шукати й у Росії, – Стаховський

Російські ЗМІ інформують про те, що Ігор Гіркін поїхав воювати в Україну. Українці вже "збирають" кошти за викуп терориста.

Український тенісист Сергій Стаховський готовий заплатити 10 тисяч доларів тому, хто візьме живим в полон Ігоря Гіркіна.

До теми Росіяни кажуть, що Гіркін пішов воювати: Стерненко пропонує винагороду за взяття його у полон

Стаховський: Тут люди хочуть долучитись грошима

Стаховський розповів, що серед його знайомих є також багато охочих, які хочуть закинути й свої 10 тисяч доларів за росіянина.

Друже, тут люди хочуть долучитись грошима… В мене таке враження, що такими темпами його будуть шукати й на території ерефії… Та в мене там ще 10 тисяч доларів люди хочуть докинути,

– написав Стаховський.

Раніше по 10 тисяч доларів за живого Гіркіна пообіцяли заплатити Сергій Стерненко, Тарас Тополя та Валерій Маркус.

Що відомо про Гіркіна