Таке враження, що Гіркіна будуть шукати й у Росії, – Стаховський
Джерело:твітер Сергія Стаховського
Російські ЗМІ інформують про те, що Ігор Гіркін поїхав воювати в Україну. Українці вже "збирають" кошти за викуп терориста.
Український тенісист Сергій Стаховський готовий заплатити 10 тисяч доларів тому, хто візьме живим в полон Ігоря Гіркіна.
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Стаховський: Тут люди хочуть долучитись грошима
Стаховський розповів, що серед його знайомих є також багато охочих, які хочуть закинути й свої 10 тисяч доларів за росіянина.
Друже, тут люди хочуть долучитись грошима… В мене таке враження, що такими темпами його будуть шукати й на території ерефії… Та в мене там ще 10 тисяч доларів люди хочуть докинути,
– написав Стаховський.
Раніше по 10 тисяч доларів за живого Гіркіна пообіцяли заплатити Сергій Стерненко, Тарас Тополя та Валерій Маркус.
Що відомо про Гіркіна
- Ігор Гіркін – колишній ватажок терористичного військового угрупування "Народне ополчення Донбасу". Він експолковник ФСБ, відставний офіцер ЗС РФ та воєнний злочинець.
- Гіркін – колишній "міністр оборони ДНР"і причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття літака.
- Гіркін брав участь у війні у Придністров'ї (Молдова), Боснії та Герцеговині й Чечні. В Україні Гіркін воював у Криму та на Донбасі.