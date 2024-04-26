Звинуватили у расизмі: гравець збірної України потрапив у скандал у Франції
Джерело:L'Equipe
Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко є кандидатом до збірної України. Однак футболіст може надовго опинитися поза грою через свої висловлювання.
У домашньому матчі 24-го туру французької Ліги 2 Бордо переміг Дюнкерк з рахунком 2:0. У складі господарів поля 74 хвилини відіграв українець Данило Ігнатенко.
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Расистський скандал за участю Ігнатенка
За інформацією видання L'Equipe, під час матчу Ігнатенко обізвав гравця Дюнкерка Альюна Ба висловом "black pussy". Цей вираз дослівно означає "чорна кицька", але з підтекстом "чорна плакса".
По завершенню поєдинку Дюнкерк звернувся у Дисциплінарний комітет ліги та погрожує українському футболісту судом. Остаточне рішення щодо справи Ігнатенка оголосять 16 травня.
Наразі обидва клуби зробили заяви із засудженням будь-яких проявів расизму. Бордо пообіцяв вжити санкції до Ігнатенка, якщо його провину буде доведено.
Кар'єра Ігнатенка у Франції
- Нагадаємо, що Данило Ігнатенко перебрався у французький Бордо взимку 2022 року.
- Спочатку хавбек грав на правах оренди, а влітку того ж року "жирондинці" викупили його у Шахтаря за 1 мільйон євро.
- У складі Бордо Ігнатенко зіграв 80 матчів, забив 4 голи та віддав 5 асистів.
- Контракт з клубом у нього завершується влітку 2026 року. Після 34-х зіграних турів Бордо йде 14-м в Лізі 2.
- За збірну України Ігнатенко зіграв 6 матчів і забив 1 гол.