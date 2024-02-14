Ідентифікували лише зараз: 10 місяців тому на фронті загинув український дзюдоїст

Станіслав Гуленков загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Призер Кубка Європи серед юніорів захищав Україну від росіян.

На війні з російськими окупантами загинув український дзюдоїст Станіслав Гуленков. Йому було лише 23 роки.

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З квітня 2023 року Станіслав Гуленков вважався зниклим без вісти

Станіслав з п'яти років займався дзюдо. Вихованець "Волинської обласної організації ФСТ Динамо України" був майстром спорту України з цього виду єдиноборства.

Окрім дзюдо хлопець також тренувався з самбо. Неодноразово ставав переможцем та призером чемпіонатів Європи та України.

Гуленков проходив військову службу за контрактом у військовій частині ДПСУ на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії гранатометника 3 відділення інспекторів прикордонної служби 2 прикордонної застави 1 відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування.

Станіслав Гуленков загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.

З 20 квітня 2023 року Станіслав вважався зниклим безвісти на Авдіївському напрямку. Ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.

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