Ібрагімович побив рекорд Шевченка, який протримався 16 років

Шведський футболіст Златан Ібрагімович встановив черговий рекорд в матчі 28 туру італійської Серії А, в якому Фіорентина приймала Мілан і програла клубу шведа з рахунком 2:3.

Рекорд Шевченка пав

Шведський форвард відкрив рахунок у цій грі на 9-й хвилині. Цей гол став для Ібрагімовича 15-м в перших 15 матчах сезону в чемпіонаті Італії.

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Феноменальна результативність 39-річного нападника дозволила йому побити рекорд нинішнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка в сезоні 2003/2004 років, коли Шева забив 14 м'ячів у перших 15 матчах Серії А.

Після звитяги "россонері" із 59 очками йдуть другими, поступаючись лідеру Інтеру лише 6 очками. Фіорентина розташовується на 14 місці, у їх активі 29 набраних пунктів.