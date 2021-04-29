Орендований у Динамо форвард Каргбо отримав складний перелом у матчі: відео моторошного епізоду

Форвард Ібрагім Каргбо, який на правах оренди виступає за донецький Олімпік, отримав перелом ноги у матчі проти Зорі. Гравця з поля забрав автомобіль швидкої допомоги.

Епізод стався на 32-й хвилині матчу між Олімпіком та Зорею. В ігровому моменті Каргбо та голкіпер луганчан Васіль зіштовхнулися в боротьбі за м'яч.

До теми Олімпік сенсаційно переміг Зорю у матчі з незарахованим голом та вилученням воротаря: відео

Під час зіткнення нога Каргбо вигнулася.

Відео моменту зіткнення Каргбо та Васіля

Арбітр Микола Балакін не одразу зрозумів що сталося в цьому епізоді. Тому пішов переглядати відеоповтор. Адже голкіпер першим опинився на м'ячі, вибивши його. Лише після цього відбулося зіткнення.

Та після перегляду повтору, арбітр вирішив показати пряму червону картку Васілю. Відтак Зоря залишилася у меншості.

Весь цей час, поки арбітр дивився повтор та виносив рішення, Каргбо на полі надавали перше медичну допомогу. Та покинув поле гравець на ношах – його одразу зі стадіону на автомобілі швидкої допомоги відправили до лікарні.

Вже після матчу стало відомо, що у Каргбо перелом великої та малої гомілкової кістки. Його відправили до Києва, де йому зроблять операцію.

"Осад залишився. Нічого там умисного не було, два гравці боролися. Підлості ніякої не було. Вилучення? Спірний м'яч, динаміка. Не хочеться розбирати, але найголовніше, що підлості з боку Васіля не було", – заявив після матчу головний тренер Олімпіка Юрій Калітвінцев.

Варто відзначити, що Каргбо виступає в Олімпіку на правах оренди. Права на гравця належать київському Динамо.